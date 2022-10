Tadej Pogačar kon Enric Mas niet volgen in Giro dell'Emilia: "Ik heb alles gegeven"

Tadej Pogačar kon niet winnen in Italië.

In de GP van Montréal was de Sloveen nog de sterkste, in de Giro dell'Emilia moest hij zijn meerdere erkennen in Enric Mas, nochtans geen veelwinaar. Mas versnelde op de laatste keer San Luca en Pogačar had geen antwoord meer klaar. Hij werd uiteindelijk tweede op elf seconden van Mas.

Achteraf was Pogačar wel tevreden. "Het team heeft vandaag geweldig werk geleverd. Uiteindelijk heb ik alles gegeven, maar Mas ging heel snel en ik moet toegeven dat hij vandaag betere benen had dan de mijne."

"Ik ben in ieder geval blij met dit resultaat en ik hoop dat ik met deze vorm naar de volgende koersen op woensdag en zaterdag in Lombardije te trekken." In Lombardije krijgt Pogačar weer Enric Mas als tegenstander, maar ook Tourwinnaar Jonas Vingegaard zal aan de start staan.

Pogačar rijdt dus woensdag eerst nog Tre Valli Varesine en op zaterdag de Ronde van Lombardije, waar hij vorig jaar won.