Axel Zingle wint de Famenne Ardenne Classic voor Amaury Capiot, Arnaud De Lie valt in de slotkilometer

Axel Zingle heeft de Famenne Ardenne Classic gewonnen. Hij was in de sprint sneller dan Amaury Capiot. Favorieten Tim Merlier en Arnaud De Lie konden niet voluit meesprinten. Merlier zat ingesloten en De Lie viel in de slotkilometer.

De renners stonden in Marche-en-Famenne aan de start voor de Famenne Ardenne Classic. Eerst maakten ze een lange lus via La Roche-en-Ardenne om terug naar Marche-en-Famenne te rijden. Op zo'n 70 km van de streep passeerden ze voor de 1e keer de finish in Marche-en-Famenne. Daarna volgden nog 3 plaatselijke ronden met daarin de Côte de Roy.

6 renners zaten in de vlucht van de dag. In het peloton controleerden Intermarché-Wanty-Gobert en Lotto Soudal. Het regende heel de tijd tijdens de wedstrijd en de laatste vluchters werden bij het ingaan van de laatste ronde gegrepen. Het peloton was al redelijk gereduceerd.

In de slotronde waren er verschillende aanvallen. Onder meer Toms Skujins was zeer bedrijvig. Ook Arnaud De Lie probeerde het. Op enkele kilometers van de streep vielen Anthony Turgis en Omer Goldstein aan. Zij reden even voor het peloton uit, maar Lotto Soudal haalde ook dat duo bij.

Lotto Soudal hield De Lie goed vooraan, maar in de slotkilometer gleed De Lie onderuit en was hij daarmee uitgeschakeld voor de zege. In de sprint op de hellende aankomststrook leek Amaury Capiot te winnen, maar Axel Zingle was aan de andere kant van de baan sneller. Oliver Naesen sprintte naar de 3e plaats. Achter Capiot probeerde Tim Merlier er voorbij te sprinten. Merlier was duidelijk sneller, maar de deur bleef voor hem dicht.