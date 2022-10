Davide Ballerini volgt Remco Evenepoel op in de Coppa Bernocchi

Davide Ballerini heeft de Coppa Bernocchi gewonnen. In de sprint was hij sneller dan Matteo Trentin. Ballerini volgt zo ploegmaat Remco Evenepoel op.

In de aanloop naar de Ronde van Lombardije zijn er nog enkele wedstrijden in Italië. Zo ook de Coppa Bernocchi. Het vertrek en de aankomst waren in Legnano ten noordwesten van Milaan. Het zwaartepunt lag vooral in het middenrif met 7 keer de beklimming van de Piccolo Stelvio. In totaal moesten de renners bijna 191 km rijden.

Al snel kozen 4 renners het hazenpad. Zij reden een halve koers lang alleen op kop, maar door het selectieve parcours begon die kopgroep te verbrokkelen en begon het peloton hen weer in het vizier te krijgen. In het peloton begonnen ze ook op minder dan 80 km van de streep met aan te vallen.

Op zo'n 50 km van de streep ontstond een nieuwe kopgroep. Julian Alaphilippe schudde aan de boom en had onder meer Marc Hirschi mee. In totaal waren ze met 5 renners op weg, maar het duurde niet lang. Ze werden weer ingelopen en Ilan Van Wilder loste Alaphilippe af. Ook Diego Ulissi zat in de nieuw kopgroep met 4 renners. Later sloten 5 renners met onder meer Alaphilippe, Mikkel Honoré, Hirschi en Ion Izagirre aan.

Het peloton was in de achtervolging en volgde op korte voet. Op de laatste klim versnelde Van Wilder nog eens. Alaphilippe ging mee, net als Hirschi en 3 anderen. Het baatte niet veel en ook zij werden gegrepen.

Daarna zetten alle ploegen alles op de sprint. Team UAE Emirates trok de spurt goed aan voor Matteo Trentin, maar Davide Ballerini zat in het wiel en maakte het af. Zo volgde hij ploegmaat Remco Evenepoel op. Corbin Strong werd 2e, Stefano Oldani 3e. Trentin moest tevreden zijn met plaats 4.