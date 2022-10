Een overzicht van de huldigingsdag van Evenepoel: applaus, ereburgerschap en gezangen voor wereldkampioen

Bij de huldigingsdag van Remco Evenepoel kwam heel wat kijken. Een overzicht is wel op zijn plek van wat nu allemaal in de loop van voorbije zondag heeft plaatsgevonden.

Nadat hij eerst nog een trainingsritje had gemaakt, beginnen de festiviteiten rond 13u in Dilbeek, waar Remco Evenepoel voor het eerst een podium op mocht en applaus in ontvangst mocht nemen. Lachen geblazen wanneer de balpen niet lijkt te werken bij het ondertekenen van het Gulden Boek. Het lukt uiteindelijk toch: Evenepoel is dan officieel ereburger van Dilbeek.

Ook Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) was bij de aanwezigen en er werden Evenepoel ook enkele geschenken overhandigd. Na de middag gaat het dan in een cabrio naar Brussel, met uiteraard een tussenstop aan het supporterscafé. In het stadhuis in de hoofdstad is er dan een huldiging, met uiteraard ook burgemeester Philippe Close (PS) die alles in goede banen moet leiden.

© photonews

Nadien presenteert eerst de entourage van Evenepoel zich op het balkon voor een volle Grote Markt en nadien is het aan de man himself. Vervolgens barst het feestje helemaal los. Samen met verloofde Oumi en ook enkele ploegmaats van Evenepoel die uit de bol gaan. Remco in zijn regenboogtrui, vele anderen in het rood, verwijzend naar zijn Vueltawinst. Ook een Viking-clap mocht er op het balkon niet aan ontbreken.