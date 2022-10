Eerste zege sinds Milaan-Sanremo en dat ten nadele van Jumbo-Visma: "Het leek op papier wel onmogelijk"

De winnaar van Milaan-Sanremo heeft nog eens van de zege geproefd. Bij Jumbo-Visma zullen ze daar niet zo blij mee zijn, want de Nederlandse formatie pakte zo naast eindwinst in de CRO Race.

Jonas Vingegaard begon als leider aan de laatste rit in de CRO Race, maar door bonificaties onderweg en aan de finish in Zagreb werd Matej Mohorič nog eindwinnaar. "Het leek op papier bijna onmogelijk om genoeg bonificatieseconden te verzamelen om te winnen, maar de ploeg was fantastisch", kan de Sloveen het amper geloven.

LOF VOOR PLOEGMAATS

Veel complimenten volgden voor het werk van de ploegmaats. "Bahrein controleerde de koers van bij de start. Dat was lastig, want de aanvallen bleven komen. Maar we wonnen al de eerste bonificatiesprint. Ondanks dat ik geen pure sprinter ben kon ik tweede eindigen aan de aankomst."

Dat was voldoende om één seconde bonus te hebben ten opzichte van Vingegaard in het eindklassement. "Ik denk dat de helft van de overwinning op naam van de ploeg staat. Zonder mijn ploegmaats had ik het niet kunnen doen. Het was een perfecte dag."