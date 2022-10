Geen sprint in eerste koers met Evenepoel in de regenboogtrui: sterke Laporte laat Jumbo-Visma vieren in Binche

Het was in Binche de eerste koers met Evenepoel in de regenboogtrui. Jumbo-Visma en Laporte konden vieren aan de aankomst.

Veel festiviteiten aan de start van Binche-Chimay-Binche, aangezien het de eerste koers was die Remco Evenepoel in zijn regenboogtrui reed. Daardoor was het opnieuw een halve volksverhuis. Velen uit de regio waren ongetwijfeld ook naar Binche afgezakt om de laatste koers in België van Philippe Gilbert te zien. Ook Iljo Keisse koerste voor het laatst in ons land.

Nadien kon de aandacht naar het sportieve verloop van de editie van 2022. Wereldkampioen Evenepoel maakte wel even mee koers, maar mengde zich in de finale niet in de debatten. Mogelijk hadden ook enkele sprinters Binche-Chimay-Binche aangeduid als een potentiële kans. Daar bleek het dan toch een te zware koers voor.

GILBERT TOONT ZICH NOG

Christophe Laporte ging in de slotkilometers op pad met Rasmus Tiller. Laporte bleek duidelijk de sterkste van de twee. In de achtervolging werd nog jacht gemaakt, maar ze kwamen te laat. Laporte dikte zo de zegeteller van Jumbo-Visma nog wat aan. Tiller hield met een tweede plek ook nog iets over aan hun vlucht. Page spurtte naar plek drie, voor Van Avermaet. Gilbert besloot zijn laatste Belgische koers met een mooie zesde plaats.