Bingoal Pauwels Sauces WB trekt Franse bergkoning uit CRO Race en Ronde van Bulgarije aan

Bingoal Pauwels Sauces WB heeft een nieuwe renner binnen gehaald voor volgend seizoen.

De Fransman Alexis Guerin (30) rijdt op dit moment voor het Oostenrijkse Team Vorarlberg maar rijdt volgend seizoen voor Bingoal Pauwels Sauces WB.

De Fransman won onlangs het bergklassement van de CRO Race. Hij had dit klassement ook gewonnen in de Ronde van Bulgarije, hij won de vierde etappe van de Sazka Tour, hij werd derde in het algemeen klassement van de Ronde van Rhodos en tweede in de Raiffeisen Oberösterreich Rundfahrt waar hij in 2021 won.

Guerin: "Ik denk dat er veel potentieel zit in de jonge renners van het team. Ik ga voor de Ardense klassiekers, vooral Luik-Bastenaken-Luik waarin ik hoop te starten. Dat zijn uitputtingskoersen en die passen bij mij, dus dat wordt een doel.