Fabio Jakobsen ziet Remco Evenepoel al naar de Tour de France gaan, maar: "Ik ben geen Wout Van Aert"

Fabio Jakobsen wil volgend jaar opnieuw de Tour rijden, maar mogelijk moet hij dan het kopmanschap met Remco Evenepoel delen. Al zal de toekomst dat uitwijzen.

Als Fabio Jakobsen en Remco Evenepoel volgend jaar de Tour rijden, zal Quick Step-Alpha Vinyl voor geel en groen gaan. "Zo had ik er nog niet over nagedacht", vertelde Jakobsen aan In de leiderstrui. "Maar het zal deze winter wel duidelijk worden. Ik weet ook niet wat Evenepoel wil, maar ik kan me wel voorstellen dat je als wereldkampioen de Tour wil rijden."

"Of geel en groen samengaat, is niet aan mij om te beslissen", ging Jakobsen verder. "Ik ben alleszins geen Wout Van Aert. Dus dat wordt lastig." Jakobsen doelde duidelijk op Van Aert die in zijn groene trui in de bergen nog werk voor Jonas Vingegaard verrichtte.

"Het moet wel mogelijk zijn, maar het is aan de ploegleiding om dat te bepalen. Patrick Lefevere zal daarin het voortouw nemen. Hij kan dat ook goed. Dus we zullen in de winter zien", besloot Jakobsen.