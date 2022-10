Groupama - FDJ trekt zonder Thibaut Pinot en David Gaudu naar Lombardije: "Niet 100% fit"

David Gaudu geeft forfait voor de Ronde van Lombardije.

David Gaudu werd vorig jaar zevende in de Ronde van Lombardije, maar zal dit jaar niet beter doen. De Fransman gaf zowel in de Coppa Bernocchi en Tre Valli Veresine op en voelt zich niet goed genoeg.

"Na overleg met de ploeg hebben we beslist om een punt te zetten achter mijn seizoen. Het was een seizoen met hoogtes en laagtes, maar ik zal vooral de vierde plek in de Tour onthouden. Nu is het tijd om even te rusten zodat ik volgend jaar nog sterker kan terugkeren", zegt Gaudu op de sociale media van zijn ploeg.

Ook de winnaar van de Ronde van Lombardije in 2018, Thibaut Pinot, neemt niet deel. De Fransman heeft 84 koersdagen op zijn teller dit jaar en dit kon er niet meer bij. Enkel Thomas De Gendt (89), Danny van Poppel (88) en Davide Cimolai (85) hebben meer koersdagen dit jaar.