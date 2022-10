Movistar verlengt contract van ouderdomsdekens Erviti en Rojas en twee andere dertigers

Movistar heeft vier Spaanse renners een nieuw contract gegeven voor volgend jaar.

Lluís Mas (32), Albert Torres (32), José Joaquín Rojas (37) en Imanol Erviti (38) waren alle vier einde contract dit seizoen bij Movistar. Maar de vier Spanjaarden hebben allemaal nog een verlenging van hun contract gekregen voor volgend jaar.

Erviti rijdt al sinds 2005 bij Movistar en won in 2008 en 2010 een rit in de Vuelta. Ook in het voorjaar tijdens de klassiekers is Erviti een vaste klant in de ploeg van Movistar. Hij behaalde al heel wat top tien noteringen met die in de Ronde van Vlaanderen (7e in 2016) en Parijs-Roubaix (9e in 2016) als uitschieters.

Rojas rijdt sinds 2007 voor Movistar en begon als sprinter bij de ploeg, maar fungeert de laatste jaren uitsluitend als helper voor de kopmannen. Lluís Mas en Albert Torres rijden sinds 2019 voor Movistar. De twee rijden ook vooral in dienst van de kopmannen bij Movistar.

Torres combineert de weg ook met het baanwielrennen en krijgt heel wat vrijheid van zijn ploeg om dat te doen. Hij behaalde in het verleden op EK's en WK's al heel wat medailles.