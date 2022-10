Saitama Criterium strikt toppers als Vingegaard, Valverde, Philipsen en Cavendish

Het Saitama criterium wordt sinds 2013 jaarlijks georganiseerd door de ASO, de organisator van de Ronde van Frankrijk. Logischerwijze staan dan ook heel wat toppers uit de Tour aan de start in het criterium in Japan.

Onder meer Tourwinnaar Jonas Vingegaard staat aan de start, net als Valverde en Nibali, die na dit seizoen afscheid nemen van het peloton. Ook tweevoudig ritwinnaar in de Tour Jasper Philipsen en Mark Cavendish staan aan de start. Zij starten in het zogenoemde 'Legends Team'.

Ook namen zoals Chris Froome, Guillaume Martin, Steven Kruijswijk, Sepp Kuss, Enric Mas, Geraint Thomas en de vorige winnaar, Yukiya Arashiro staan aan de start.

On November 6th.💛

The Tour de France🇫🇷 is coming to SAITAMA🇯🇵 welcoming world-class riders👏🚴🚴🚴💨@LeTour #TDF2022 #さいたまクリテリウム pic.twitter.com/IApthPHSEc