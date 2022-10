Spanjaard García Cortina wint Gran Piemonte, Pieter Serry probeerde het nog in de slotkilometers

In Italië werd de 106e Gran Piemonte gereden, en de renner van Movistar was de snelste in de sprint.

In de Gran Piemonte moesten de renners 198 kilometer afleggen tussen Omegna en Beinasco met onderweg maar één klimmetje van 3,3 kilometer aan 8% gemiddeld.

Matteo Jorgenson, Kamil Malecki, Andrea Pietrobon en Marco Tizza waren de eerste vluchters van de dag. Op de enige klim van de dag moesten sprinters zoals Olav Kooij en Mark Cavendish lossen en zij kwamen niet meer bij de kop van de koers.

Er vormde zich wel een groep van zo'n veertigers renners die samen naar de streep reden. Onder meer Jan Bakelants, Tim Declercq, Xandro Meurisse en Pieter Serry zaten daar bij. Op zo'n twaalf kilometer van de streep vielen vooraan nog Marc Hirschi (UAE) en Sean Quinn (EF). Pieter Serry viel in de slotkilomters nog aan, maar kon geen gaatje slaan en werd snel weer bijgehaald.

In de sprint haalde de Spanjaard Iván García Cortina het voor de Sloveen Matej Mohorič en de Fransman Alexis Vuillermoz. Het is voor García Cortina nog maar zijn derde profzege. In 2020 won hij de derde rit van Parijs-Nice en in 2019 was hij de beste in de vijfde rit in de Tour of California. Meurisse kwam als 13e en eerste Belg over de meet.

