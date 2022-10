Alejandro Valverde eindigt in allerlaatste koers nog zesde en Movistar kondigt nieuws aan over zijn toekomst

Het zit er op. Toch zijn wielercarrière, want volgens Movistar blijft Valverde binnen de ploeg.

Een zesde plaats in zijn 35ste monument is het eindstation voor Alejandro Valverde (42). Na een profcarrière van 21 jaar neemt El Imbatido afscheid. En toch maakt dat afscheid hem verdrietig. Want Valverde vindt zelf dat hij nog altijd een ‘geweldig niveau’ haalt. Maar nu wil hij wel plaats maken voor jongere renners.

“Ik verlaat Lombardije met enthousiasme voor de toekomst. Maar het doet wel wat verdriet om op deze manier afscheid te nemen, met het geweldige niveau dat ik heb. Toch ben ik vooral heel blij met de geweldige teamprestatie die we weer hebben laten zien", zei Valverde achteraf.

"We vochten tot het einde en elke renner werkte voor tien. We hadden Mas vooraan en ik erachter. Ik wijdde me aan het controleren van de mannen die daar zaten. Ik ben tevreden met vandaag”, zei Valverde achteraf.

En Valverde blijft ook in de toekomst bij Movistar kondigde het team na afloop aan. In welke functie of vorm, dat is niet bekend.