Lotto Soudal en Alpecin-Deceuninck brengen hun selectie voor de laatste rittenkoers van het jaar uit

Lotto Soudal neemt 2 Belgen naar Maleisië mee. Thomas De Gendt en Sylvain Moniquet rijden met de Ronde van Langkawi hun laatste wedstrijd van het seizoen. Carlos Barbero is de kopman.

📢 LINE-UP: 𝐓𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐋𝐚𝐧𝐠𝐤𝐚𝐰𝐢



For one of the last races of the season, we're competing outside of Europe as eight days of racing in Malaysia 🇲🇾 await for these six guys 👇 pic.twitter.com/bQiqPkapB0