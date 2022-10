Ex-renner Ian Stannard laat zich uit over het mogelijk vervangen van Knaven & co bij Ineos Grenadiers

Ineos Grenadiers heeft afscheid genomen van onder meer Servais Knaven. Ian Stannard als vervanger is een reële optie.

Stannard werd reeds in verband gebracht met het ploegleiderschap bij Ineos toen het nog slechts geruchten waren dat Servais Knaven, Brett Lancaster en Gabriel Rasch zouden vertrekken. Inmiddels heeft de ploeg het vertrek van die drie bevestigd.

VeloNews polste bij Stannard of dat ook betekent dat zijn overstap naar Ineos in kannen en kruiken uit. "We zijn er deels uit maar nog niet helemaal", aldus de Brit die tot eind van 2021 nog zelf koerste, vooraleer ploegleider te worden bij Trinity Racing.

SPANNEND

"Als het in orde geraakt, zou het heel spannend zijn om naar de ploeg terug te keren", verwijst Stannard naar zijn verleden bij Ineos als renner. "Ik ken hen allemaal heel goed. Ze hebben een stap vooruit gezet in het klassieke werk en het zou boeiend zijn om daar deel van uit te maken." Vanuit de ploeg wilde men nog niets kwijt over een potentiële overstap van Stannard.