Philippe Gilbert kaart aan wat hij gaat missen van het leven als profwielrenner

Het bestaan van profwielrenner van Philippe Gilbert is voorbij. Er is toch wel iets dat hij gaat missen aan het leven als wielrenner?

Gilbert ging daar al dieper op in. Ongetwijfeld zal de monumentenwinnaar zijn weg wel vinden in het leven naast de koers, maar er zijn wel enkele dingen waar hij erg van hield en die hij nu niet meer zal kunnen beleven. "De stress om iedere keer weer naar een doel toe te werken. Weten dat je nog twee-drie procent mist en wat je er voor moet doen om helemaal honderd procent te worden", kaart Gilbert één van die zaken aan.

Als profrenner door het leven gaan: het is toch iets speciaal. "Het leven als profwielrenner brengt een heel specifieke levenswijze met zich mee. Alles willen optimaliseren, zo efficiënt mogelijk werken: dat is iets wat ik ga missen."

© photonews

Gilbert erkent dat hij in zijn laatste drie jaar bij Lotto Soudal het absolute topniveau niet meer bereikte, al werkte hij wel hard om in zijn laatste wedstrijden een behoorlijk niveau te halen en dat lukte ook. Kijk maar naar zijn zesde plek in Binche-Chimay-Binche. En met zijn ritzege in de Vierdaagse van Duinkerke had 'Phil' toch nog een overwinning geboekt in zijn laatste jaar als prof.

"Ik wilde gewoon van begin tot einde kunnen presteren. Zoals een Erik Zabel en nog andere renners vroeger een lange, succesvolle carrière opbouwden. Bettini is ook zo iemand: hij heeft niet zo'n lange carrière gehad, maar is wel lang blijven winnen", had Philippe Gilbert bepaalde voorbeelden in zijn hoofd. "Het vergt veel organisatie, training en motivatie om succesvol te kunnen blijven."