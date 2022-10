Deze etappes hebben de klassementsrenners (en Remco Evenepoel?) al aangeduid in de Giro 2023

De organisatie van de Giro heeft het parcours van volgend jaar bekend gemaakt. Dit zijn de belangrijkste etappes.

De openingsetappe van de Giro is al meteen een tijdrit van zo'n 18,4 kilometer van Fossacesia Marina naar Ortona langs de kustlijn. Het is voor de klassementsmannen met een goeie tijdrit al meteen een kans om een kloof te slaan. De laatste kilometers lopen ook nog licht omhoog.

In rit zeven volgt een eerste aankomst boven. Op de Gran Sasso d'Italia (Campo Imperatore). In totaal is de klim 28 kilometer lang, maar de eerste 17 daarvan zijn aan zo'n 5%. Dan komt er een stuk van zo'n 6 kilometer in licht dalende lijn met de laatste 7 kilometer bergop en de laatste 4 kilometer aan meer dan 7% gemiddeld.

Twee dagen later volgt er alweer een tijdrit. Nu een lange tijdrit van 33,6 kilometer tussen Savignano sul Rubicone en Cesena. Op het biljarvlakke parcours kunnen tempobeulen stevig uithalen in het klassement. Mindere tijdrijders moeten dan weer een pak voor de broek vrezen.

In rit 13 van Borgofranco d’Ivrea naar het Zwitserse Crans-Montana moeten de renners in een rit van 208 kilomter over twee bergen van boven de 2000 meter en komt de rit aan op de Crans-Montana. Dat is een klim van zo'n 14 kilometer aan 7%, maar de laatste twee kilometer vlakken uit naar zo'n 3%.

In rit 16 volgt alweer een aankomst bergop. Tussen Sabbio Chiese en Monte Bondone (198 kilomter) moeten de renners vier beklimmingen over. Vooral de slotklim is weer zwaar. Zo'n 23 kilometer aan 6,3% gemiddeld met uitschieters tot 12%. Ook hier zijn de laatste vier kilometers weer vlakker.

De laatste bergrit wordt nog moordend. Tussen Longarone en Tre Cime di Lavaredo moeten 184 kilometers en vijf beklimmingen worden overwonnnen. De slotklim ligt op 2304 meter hoogte en is 7,5 kilometer lang aan 8,7% gemiddeld. De laatste 4,5 kilometer bevat bijna uitsluitend stukken boven de 12% en zelfs uitschieters tot 19,9%.

Als dat al niet voor genoeg afscheiding zorgde in het klassement staat op de voorlaatste dag ook nog een klimtijdrit op het programma van 18,6 kilometer tussen Tarvisio en Monte Lussari. De eerste 11 kilomter verloopt vlak, de resterende 7 kilometer steil omhoog. De Monte Lussari is 7,3 kilometer lang aan 12,1% gemiddeld met twee keer een piek tot 22%. De Giro hoopt duidelijk op een scenario van de Tour in 2020 op La Flanche des Belles Filles met Pogačar en Roglič.