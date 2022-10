OFFICIEEL: Lotto Soudal en nog een andere ploeg zijn minstens zeker van startrecht in alle WorldTour-wedstrijden

Het was al zo goed als zeker dat Lotto Soudal uit de WorldTour zou degraderen. Er was nog een kleine waterkans, maar na de Ronde van Langkawi is het helemaal officieel.

De degradatiestrijd in de WorldTour was in 2022 een van de gespreksonderwerpen. Lotto Soudal streed een heel seizoen om degradatie te vermijden en na vorige week was de degradatie al een feit. Tenzij ze in de overige 5 wedstrijden nog alle topplaatsen zouden bekleed hebben. Dat gebeurde niet en zo degradeert de ploeg voor de 1e keer in hun geschiedenis uit het allerhoogste niveau.

Door hun goede seizoen 2022 eindigde Lotto Soudal bovenaan in een andere ranking. Van alle ploegen die niet in de top 18 van de voorbije 3 jaar stonden, telde Lotto Soudal het meeste punten. Dat geeft hen in 2023 startrecht in alle WorldTour-koersen. In die ranking staat TotalEnergies 2e. Ook zij genieten volgend jaar van dat startrecht. Israël-Premier Tech eindigde op plaats 3 en heeft enkel startrecht in de eendagskoersen.

ASTANA

Er is wel nog een kanttekening bij dat startrecht. Mogelijk schuiven de plaatsen door de situatie van Astana door. De ploeg verkeerde al enkele keren in financiële problemen en er loopt ook een onderzoek naar Alexander Vinokourov.

Mocht dat onderzoek gevolgen hebben voor de WorldTour-licentie van Astana, dan schuiven alle ploegen een plaats op. Lotto Soudal blijft dan in de WorldTour. Er is startrecht in alle wedstrijden voor TotalEnergies en Israël-Premier Tech. Astana zal dan enkel mogen starten in de eendagswedstrijden van de WorldTour.