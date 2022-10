Giro wil Remco Evenepoel duidelijk aan de start krijgen: meeste aantal tijdritkilometers in jaren op programma

De Giro presenteerde deze week het parcours voor 2023 en daar zitten heel wat tijdritkilometers in.

De Giro van 2023 telt 70,3 kilometers tegen de klok. In de eerste rit staan een 18,4 kilometer op het programma, in rit negen een lange vlakke tijdrit van 33,6 kilometer en op de voorlaatste dag een klimtijdrit van 18,6 kilometer.

Dat de Giro inspanningen deed om Remco Evenepoel aan de start te krijgen is duidelijk aan het aantal tijdritkilometers van de voorbije jaren. Dit jaar was dat amper 26,6 kilometer, in 2021 38,9 kilometer.

De laatste twee jaren waren dan ook een trendbreuk met het verleden, toen er telkens ongeveer 60 tijdritkilometers waren. De Giro van 2023 heeft de meeste kilometers tegen de klok sinds 2015 toen er 77 kilometer op het programma stonden.

Het kan nog extremer en niet altijd tijdrijder als eindwinnaar dan

Maar ze hebben bij de organisatie ook niet overdreven met het aantal tijdritkilometers zoals bijvoorbeeld in 2009, 2013 en 2014 toen er meer dan 90 kilometer gepland stond of zelfs 2008 toen er maar liefst 103,9 kilometer op het programma stonden.

Niet dat zo'n Giro met veel tijdritkilometers automatisch een tijdrijder als eindwinnaar krijgt want in 2014 trok Nairo Quintana het roze aan op het eindpodium in Trieste, en hij kan niet bepaald als specialist beschouwd worden.

