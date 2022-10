Viktor Verschaeve doet stapje terug naar opleidingsploeg Lotto: "Had eigenlijk al besloten om te stoppen"

Viktor Verschaeve zet na twee jaar bij de profs een stapje terug naar het opleidingsteam van Lotto-Dstny.

Viktor Verschaeve (24) had in 2020, in zijn laatste jaar bij de beloften al klachten aan zijn linkerbeen. Hij onderging een operatie aan zijn liesslagader, maar bleef last hebben. De oorzaak werd echter nooit gevonden. Tot deze week. Verschaeve bleek een serieuze knik in de linkerliesslagader te hebben.

Verschaeve ondergaat begin november een operatie en hoopt dit jaar nog op zijn fiets te zitten. Verschaeve was ook bijna renner af want door de constante pijn speelde hij al enkele maanden met het idee om te stoppen.

In de Tour de Limousin, midden augustus, kwam het breekpunt. "Toen ik daar in Frankrijk weer moest afstappen met te veel pijn, brak ik en heb ik langs de kant van de weg huilend opgegeven" zegt hij bij Wielerflits.

Maxime Monfort overtuigd hem

Zijn ploegleider Maxime Monfort kwam diezelfde avond in zijn kamer en Verschaeve vertelde hem dat hij wou stoppen. "Maar dat mocht ik van hem absoluut niet doen, ik moest blijven vechten. Hij zei me dat ik anders mijn gehele leven spijt zou hebben door de ‘wat als’-vraag."

"Het is afwachten of de operatie de verwachte uitkomst heeft, maar als het probleem weg is, kan ik mezelf terug bewijzen. Uit de schijnwerpers bij de opleidingsploeg. Een stap terug, maar hopelijk straks twee vooruit", zegt Verschaeve ook nog