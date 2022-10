Na zijn opgave in 2022 wil Joao Almeida opnieuw voor de Giro gaan

Joao Almeida wil in 2023 opnieuw op de Giro focussen. In 2022 moest hij opgeven door een coronabesmetting.

In de Giro stond Joao Almeida aan het begin van de slotweek in een kansrijke positie. De eindwinst was nog steeds mogelijk. Maar dan sloeg het loodnot toe. In rit 17 naar Lavarone kende hij een mindere dag en nadien bleek hoe dat kwam. Hij had een coronabesmetting opgelopen en kwam een dag later niet meer aan de start. Weg waren de winstkansen voor de Portugees.

Momenteel zit Almeida in de de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Hij is daar met zijn ploeg om al het volgende seizoen voor te bereiden. "Ik wil me graag in 2023 opnieuw focussen op de Giro", vertelde hij aan The National uit de VAE.

"Ik kan terugblikken op een goed seizoen, maar ik had wat meer verwacht van de Giro. Spijtig genoeg had ik corona. Maar over het algemeen heb ik veel geleerd en kende ik goede resultaten", aldus Almeida.

Almeida begon dit jaar met een 5e plaats in de UAE Tour. In Parijs-Nice eindigde hij 8e en pakte hij de jongerentrui mee. In de Ronde van Catalonië won hij een rit en eindigde hij 3e. Na een ongelukkig einde in de Giro werd hij Portugees kampioen en won hij nog een rit in de Ronde van Burgos, waar hij ook 2e eindigde. In de Vuelta, ten slotte, eindigde hij op plaats 5.