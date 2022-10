Eli Iserbyt over crossen zonder Mathieu en Wout: "Zolang dat het geval is, zal de commerciële waarde blijven"

Eli Iserbyt won al drie keer op rij in de Wereldbeker en is zo prima aan het seizoen begonnen. Dat er dan opnieuw kritiek komt dat het zonder Wout en Mathieu is?

"Dat er mensen zijn die zeggen dat het hen niet interesseert zonder Mathieu en Wout? Ik vind dat niet eens abnormaal dat sommige mensen zo denken", aldus Iserbyt in Het Nieuwsblad. Commerciële waarde "Maar het veldrijden staat er volgens mij beter voor dan in mijn beginjaren als prof. Toen was Nys net gestopt en hoorde men ook vaak dat het nooit meer hetzelfde zou worden." En Iserbyt ziet nu nog steeds een opgaande beweging: "De kijkcijfers blijven goed en zolang dat zo is, zal de sport een grote commerciële waarde hebben."