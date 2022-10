Jumbo-Visma zucht: "Spijtig genoeg weinig tijdritkilometers"

Richard Plugge was namens Jumbo-Visma aanwezig bij de voorstelling van het Tourparcours. Hij baalde achteraf.

Bij Sporza reageerde Richard Plugge in naam van Jumbo Visma. "Het wordt een heel zware slotweek en helaas zijn er heel weinig slotkilometers", vertelde hij. "De laatste week is echt pittig en het zwaartepunt ligt in de slotweek. Het wordt heel zwaar, wat prima voor ons is. Met dat er geen ploegentijdrit zal zijn, zullen er weer veel kansen voor hetzelfde zijn."

"Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar zullen veel kansen vinden", ging Plugge verder. "Remco Evenepoel zal nog afwachten. Dat kunnen wij ook doen met Primoz Roglic."

Afgelopen Tour won Wout Van Aert nog de groene trui. "We moeten alles nog analyseren. Er zijn kansen met de relatief vlakke aanloop, maar we moeten alles nog eens bekijken, want er was weinig uitgelekt", besloot Plugge.