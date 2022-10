Tour 2023: de sleuteletappes voor Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar en co

Het parcours van de Tour 2023 is bekend. De klassementsrenners kennen de weg om met de gele trui om de schouders op het podium in Parijs te staan. Ze zullen weten welke etappes ze met stip zullen moeten aanvinken.

Eigenlijk is het in de Tour bijna elke dag opletten, maar enkele etappes zullen op papier wellicht iets meer doorslaggevend zijn.

Op dag 5 trekt het peloton al de Pyreneeën in. Die is met de Soudet en de Marie-Blanque niet de zwaarste etappe. Een dag later is er wel een zware Pyreneeënrit. Eerst is er de Aspin. Die wordt gevolgd door de Tourmalet (kant van La Mongie). Daarna wordt er doorgestoken naar de 1e aankomst bergop van de Tour: Cauterets-Cambasque. Nog net voor de rustdag is er de etappe naar de Puy-de-Dôme, die na 35 jaar terugkeert.

Op de Franse nationale feestdag volgt de volgende belangrijke afspraak. De 13e rit komt in de Jura aan op de Grand Colombier. Een dag later zitten we al in de Alpen. Eerst trekken ze naar via 4 cols naar Morzine. In de finale is er het duo Ramaz-Joux Plane. Ook rit 15 is een rit over 4 cols. Het venijn zit deze keer in de staart, want er is de tweetrapsraket van de Amerands en Saint-Gervais Mont Blanc.

Na de rustdag volgen nog meer Alpenritten. Eerst is er nog de klimtijdrit tussen Passy en Combloux. De laatste 6,5 km lopen stevig op. Op de laatste dag in de Alpen moeten we ook nog eens naar het dak van de Tour. Op weg naar Courchevel zijn er de Saisies, de Cormet de Roselend, de Longefoy en uiteindelijk ook nog het dak van de Tour: de Col de la Loze.

Er zijn dan al 7 bergritten geweest, maar op de voorlaatste dag volgt nog één en zal ten laatste de beslissing vallen. De renners zullen de hele dag door de Vogezen moeten rijden. Eerst is er de Ballon d'Alsace. Daarna is er de Croix des Moinats. Meteen gevolgd door de Grosse Pierre. Daarna is het nog geen afdaling, want het blijft klimmen tot aan de top van de Schlucht. Daarna volgt nog de duik voor het duo van de Petit-Ballon en de Platzerwasel.