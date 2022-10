🎥 De Puy de Dôme: de terugkeer van een spectaculair decor met heel wat wielergeschiedenis

Op voorhand waren er al geruchten en die werden bij de voorstelling van de Tour ook bevestigd. De Puy de D么me keert terug in het Tourparcours. In het verleden zorgde de dode vulkaan voor heel wat legendarische momenten.

In 1952 werd de vulkaan voor het eerst beklommen. Fausto Coppi pakte zijn 5e zege op de Puy de Dôme. Zo plaatste hij een orgelpunt op zijn Tour die hij volledig gedomineerd en gewonnen had.

Daarna was het 7 jaar wachten. In de Tour van 1959 was de Puy de Dôme het decor van een klimtijdrit van 12 km. Federico Bahamontes won daar zijn enige etappe. Later won hij ook die Tour.

In 1964 was de dode vulkaan het decor van een legendarisch duel tussen 2 Fransen. Jacques Anquetil en Raymond Poulidor streden al de hele Tour tegen elkaar. Ook op de Puy de Dôme. Achter ritwinnaar Julio Jimenez reden beide heren zij aan zij de berg op. Anquetil leek kwetsbaar en Poulidor had dat laat door. Hij versnelde en reed van Anquetil weg, maar niet genoeg om het geel over te pakken. Anquetil stelde in de afsluitende tijdrit zijn 5e eindzege veilig.

Daarna werd de Puy de Dôme steeds frequenter beklommen. In 1967 won Felice Gimondi. In 1969 Pierre Matignon (voor Eddy Merckx). Daarna won Luis Ocaña in 1971 en 1973.

Voor een volgend legendarisch moment moeten we terug naar 1975. Lucien Van Impe won als enige Belg ooit in de Tour op de Puy de Dôme, maar de grootste aandacht ging naar een moment achter hem. Merckx had op dat moment al 5 keer de Tour gewonnen en bevond zich in een vijandige Franse sfeer. Hij viel op de vulkaan aan, maar een Franse supporter gaf hem een slag in de lever. Bernard Thévenet profiteerde en pakte daar zijn 1e Tourzege. Merckx zal nadien nooit nog een grote ronde winnen.

Later volgden nog 5 aankomsten bergop op de Puy de Dôme. Joop Zoetemelk won in 1976 en 1978. Angel Arroyo won in 1983. Erich Maechler was de beste in 1986 en Johnny Weltz mag zich nog altijd de laatste winnaar op de Puy de Dôme in een Touretappe noemen. Op 9 juli 2023 kennen we zijn opvolger.