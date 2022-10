Analist geeft advies voor Remco Evenepoel en ziet een mooi parcours voor Wout Van Aert

Het Tourparcours is bekend, maar wat moet Remco Evenepoel nu doen? Giro of Tour? En wat met Wout Van Aert? Michel Wuyts gaf zijn klare kijk.

Michel Wuyts was duidelijk bij Het Laatste Nieuws aan het adres van Remco Evenepoel: "Kies voor de Giro. Er zijn te weinig tijdritkilometers en zijn ploeg is momenteel nog niet sterk genoeg. Ook is het parcours zijn uitgekiend uitgetekend. Je hebt al die puike start, maar als je daar al in de problemen komt en je moet dat daarna terug rechttrekken, dan kan hij in de problemen komen met zijn ploeg. Dus kies voor de Giro en rij de Tour pas in 2024."

Voor Wout Van Aert zag Wuyts een mooi parcours. "Er zijn 8 sprintkansen", ging hij verder. "Die liggen ook niet meer alleen in de 1e week, maar verspreid over de volledige Tour. Ook nog na de bergritten, waar sprinters als Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen afgepeigerd zullen zijn. Dat ligt Van Aert en dat geldt ook voor Jasper Philipsen. Die kan de bergen ook gemakkelijk doorkomen."

Ten slotte sprak Wuyts ook zijn favoriiet uit. Hij denkt aan Pogacar. "Hij zal niet meer zoals vorig jaar aan de start staan. Hij was toen niet optimaal voorbereid en Pogacar zal die fout niet meer maken", aldus Wuyts.