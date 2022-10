Wilfried Peeters verwacht weinig sprintkansen: "Je moet een helling over kunnen"

Mark Cavendish telde na de voorstelling van het Tourparcours 8 sprintkansen, maar Wilfried Peeters ziet dat anders. Hij telde er minder.

Op papier telt de Tour de France 8 vlakke etappes, maar ploegleider bij Quick Step-Alpha Vinyl Wilfried Peeters ziet dat anders. Volgens hem zullen er hooguit 3 of 4 kansen zijn.

"In de 1e week ga je meteen in orde moeten zijn", wist Peeters aan Wielerflits te zeggen. "De start in het Baskenland is lastig met nog een klim voor de sprint. Er zijn veel sprinters in een groep van 80 tot 100 renners. En je zal telkens een helling over moeten. Dat hadden we ook al met Fabio Jakobsen besproken. We gaan daar dus zeker aan werken."

Over de kopmannen voor de grote ronden kon Peeters nog niet veel vertellen: "We gaan alle grote ronden naast elkaar moeten leggen. Daarna kunnen we bekijken wat we met onze klassementsrenners en sprinters zullen doen. We moeten daarin een goed evenwicht vinden."