Cancellara zet schouders onder nieuw ProTeam maar benadrukt het collectieve: "Ik ben niet Riis, Lefevere of Vaughters"

Volgend jaar zal een nieuw ProTeam zijn intrede doen in het wielerpeloton en het is Fabian Cancellara die de structuur van die ploeg uittekent. Dat wil de Zwitser doen op zijn eigen manier.

Cancellara had het erover bij Cyclingnews en zweert dat het hem menens is om van Tudor Pro Cycling Team een geslaagd project te maken. "Er zijn weinig zaken die ik niet serieus neem. Anders zou ik wel thuisblijven en tijd spenderen met mijn familie. Als ik iets doe, wil ik het goed doen."

De ploeg samenstellen doet de wielerkampioen van weleer op zijn eigen wijze, zonder dat hij een etiket op hem gekleefd wil zien. "Ik ben niet de sportief directeur, niet de verzorger en ook niet de kok. Ik ben niet Bjarne Riis, Lefevere of Jonathan Vaughters. Ik ben een toevoeging aan de ploeg, maar ik heb ook goede mensen naast mij."

'ONS-GEVOEL'

De kracht van het geheel, van het collectieve: daar wil Cancellara op inzetten. "Als we onze ploeg gaan voorstellen, zal het niet enkel om mij draaien. Het gaat over 'ons', niet over 'mij'."