Belgische selectie wereldbekermanche Beekse Bergen bekend

Sven Vanthourenhout heeft de selectie voor de wereldbeker veldrijden in de Beekse Bergen bekendgemaakt. Kersvers Europees kampioen Michael Vanthourenhout zit uiteraard in de selectie.

Naast Michael Vanthourenhout zit ook Laurens Sweeck in de selectie. Daarnaast zit ook Eli Iserbyt in de selectie, maar rond hem staan er nog vraagtekens. Woensdag ondergaat hij een MRI-scan. Ook Jens Adams, Niels Vandeputte, Toon Vandebosch, Daan Soete en Vincent Baestaens zitten in de selectie.

Geen selectie voor Quinten Hermans dus, maar hij ging er sowieso niet bij zijn, omdat hij na het EK een pauze inlaste. Verder bestaat de selectie ook uit Tom Meeusen, Lander Loockx, Thibau Nys, Witse Meeussen en Gerben Kuypers.

Bij de vrouwen zijn alle EK-gangers erbij. Sanne Cant, Marion Norbert-Riberolle en Laura Verdonschot krijgen het gezelschap van Alicia Franck, Ellen Van Loy, Suzanne Verhoeven, Marthe Truyen, Kiona Crabbé, Fauve Bastiaenssen en Julie Brouwers.