Quinten Hermans kende pech in Namen: "Maar de conditie zat goed"

Quinten Hermans gaf tijdens het EK in Namen op. Achteraf verklaarde hij zijn opgave.

De start van Quinten Hermans was goed, maar nadien kwam hij ten val. Die val voelde hij in zijn rug en nek. "Ik had dan nog kans om mee te doen", aldus Hermans bij Het Laatste Nieuws. "Maar dan reed ik 2 keer lek en was het voorbij. Spijtig, want de conditie was goed om voor de prijzen te rijden, Maar ja, dat is Namen. Je weet dat je daar snel lek kan rijden."

Na het EK neemt Hermans een pauze. "Ik ga even mijn hoofd leegmaken", ging Hermans verder. "En ik laat de fiets een week of 2 aan de kant. Ik heb echt wel nood aan een break, want de voorbije weken voelde ik al dat het beste ervan af was. Als je een uur later dan normaal op training vertrekt, dan weet je het wel."