MRI-scan voor Eli Iserbyt: "Hopelijk geen langdurige blessure"

Eli Iserbyt gaf in Namen op door een blessure. Woensdag volgt een MRI-scan.

Halfweg het EK stapte Eli Iserbyt uit de koers. Hij was in de openingsronde gevallen en nadien kreeg hij een pijnscheut in zijn linkerbeen. Woensdag volgt een MRI-scan.

"Woensdagavond of donderdag weten we wellicht meer", aldus Jurgen Mettepenningen bij Sporza. "Dan kennen we de uitslagen van de scan. Hopelijk zit Iserbyt niet met een langdurige blessure opgezadeld. Het liefst van al is het iets van korte duur."

"Iserbyt kon zijn kansen op het EK niet helemaal verdedigen", ging Mettepenningen verder. "Op een bepaald moment kon hij op 1 been geen kracht meer zetten. Dan is het beter om af te stappen."