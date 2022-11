Tom Boonen is ervan overtuigd: "Remco Evenepoel heeft alles om een gooi naar Tourwinst te doen"

Tom Boonen is ervan overtuigd. Volgens hem kan Remco Evenepoel in de toekomst voor Tourwinst gaan.

Met VeloNews had Tom Boonen een gesprek. Daarin ging het onder meer over Remco Evenepoel. "Hij heeft alles in huis om een gooi naar Tourwinst te doen", vertelde hij. "En ik hoop dat hij dat ook zal doen. Hij is mentaal zo sterk en kan de druk aan. Hij kan het echt."

"Daarmee zeg ik niet dat hij de Tour sowieso eens zal winnen", was Boonen duidelijk. "Maar ik denk dat je niemand meer kan vinden die het tegendeel beweert en vindt dat hij niet voor Tourwinst kan gaan."

Boonen gelooft ook in het project van de ploeg: "Er is een masterplan voor de komende 5 à 6 jaar en met Quick Step en Soudal heb je de 2 grootste Belgische sponsoren die dat willen financieren. Op die manier wil de ploeg de grote droom laten uitkomen."