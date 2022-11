Europol niet meer betrokken bij het dopingonderzoek rond Bahrain-Victorious

Europol maakt geen deel meer uit van het dopingonderzoek naar Bahrain-Victorious. Dat vertelden ze aan Cycling Weekly.

Net voor de Tour was er een inval geweest bij Bahrain-Victorious. Daarna kwam Europol met een verklaring. Er waren verschillende acties geweest in verschillende landen. Dat was in Frankrijk, België, Spanje, Kroatië, Italië, Polen en Slovenië. Europol coördineerde het onderzoek.

"De operationele fase in de gecoördineerde actie tegen het gebruik van verboden middelen in wielerwedstrijden is voorbij”, verteld Europol aan Cycling Weekly. “Europol heeft de operationele fase gesteund. Dat deed het door zijn officieren in de deelnemende landen in te zetten om informatie-uitwisseling te vergemakkelijken en om forensische ondersteuning te bieden bij het bestuderen van de in beslag genomen elektronische apparaten.”

Het onderzoek is nu in handen van de gerechtelijke macht.