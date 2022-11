Lars van der Haar blijft op zoek naar zege: "Zege verloren door Eli Iserbyt"

In de Beekse Bergen greep Lars van der Haar nog maar eens naast de overwinning. Hij zit momenteel aan 12 podiumplaatsen dit seizoen.

Lars van der Haar won dit jaar drie keer in het veldrijden, maar dat hadden er voor hem veel meer mogen zijn. “Ik heb nu al zes wedstrijden de benen om te winnen, maar ik win maar één keer in deze periode op de Koppenberg, dat is wel een beetje jammer”, klonk het bij Sporza.

Een opvallende stoorzender kostte hem de overwinning. “De vorm is echt goed, maar op het eind verlies ik wellicht de zege omdat ik iets te veel gestreden heb tegen Eli Iserbyt. In de laatste ronde kwam hij er plots nog bij. Geen idee waar hij vandaan kwam, maar zo kon ik de sprint niet comfortabel ingaan.”

Tegen Sweeck was hij niet opgewassen. “Sterk van Laurens, hij zette goed aan en ik kwam van te ver om dat gat nog te dichten. Jammer dat ik niet vanuit z'n wiel kon sprinten, maar goed, het is wat het is. Ik had graag gewonnen.”