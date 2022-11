Dwars door Vlaanderen 2023: kleine wijzigingen in parcours, vrouwen komen later aan dan de mannen

Het parcours van de laatste wedstrijd voor de Ronde van Vlaanderen is voorgesteld.

Mathieu van der Poel en Chiara Consonni wonnen dit jaar Dwars door Vlaanderen en dat na een spannende koers. De organisatie behoudt dan ook min of meer hetzelfde parcours.

Er zijn volgend jaar elf hellingen in plaats van dertien bij de mannen en er zijn ook acht kasseistroken. De Volkegemberg komt in de plaats van de Stooktestrat en de Zeelstraat. Ook de Holstraat en de Karmeldreef verdwijnen uit het parcours.

In de laatste 32 km zitten de Nokereberg, de stenen van Herlegem, de lange helling naar Nokere en nog eens de kasseien van Herlegem.

De koers van de vrouwen zal in de laatste tachtig kilometer op het parcours van de mannnen worden gereden. En ze komen dit jaar ook later aan na de mannen, zoals dat bijvoorbeeld bij de Ronde van Vlaanderen al zo is. De koers bij de vrouwen hoopt in 2024 ook om World Tour te worden, terwijl ze in 2023 nog tot de ProSeries behoort.