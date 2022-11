Dylan Groenewegen moet in 2023 kunnen rekenen op één van beste sprinttreinen ter wereld: "Grote ambities"

Zijn ploeg probeert Dylan Groenewegen één van de beste sprinttreinen ter wereld te geven en maakt zijn ambities zo ook meteen duidelijk.

Na zijn overstap van Jumbo-Visma naar Bike-Exchange snelde Groenewegen in 2022 zes keer naar winst, waaronder één keertje in de Tour. De Australische formatie wil op zijn sprintsnelheid blijven inzetten. "We hebben er van genoten dat het team een stap voorwaarts heeft kunnen zetten en het hele seizoen gestreden heeft voor sprintzeges", zegt general manager Brent Copeland.

Ook in het tussenseizoen heeft BikeExchange-Jayco dan ook niet stilgezeten. "Onze sprinttrein werd verbeterd om één van de beste treintjes ter wereld te kunnen hebben. Het was heel belangrijk om door te gaan met dat momentum. We hebben veel werk en middelen in onze sprinttrein gestoken."

NIEUWKOMERS ZORGEN VOOR BOOST

Dat zou volgend jaar dus nog betere lead-outs en resultaten moeten opleveren. "We geloven dat de nieuw aangetrokken renners ons op dit gebied nog een boost zullen geven. We hebben grote ambities voor de aankomsten met sprints in 2023."