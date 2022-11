Gianni Vermeersch gaat crossen, maar het is geen prioriteit: "De focus ligt op het wegseizoen"

De wereldkampioen gravel wilde in Kortrijk al weer crossen, maar hij voelt zich nog niet klaar.

Gianni Vermeersch werd in Italië de eerste wereldkampioen gravel. De West-Vlaming gaat deze winter ook opnieuw crossen, maar dat is nog niet voor meteen.

Vermeersch wou deze zaterdag in Kortrijk al opnieuw crossen, maar daar voelt hij zich nog niet klaar voor. Het is nog een eindje wachten voor hij het veld weer induikt. "Ten vroegste in het weekend van 18 december na de eerste ploegstage met Alpecin-Deceuninck", zegt hij bij HLN.

Vermeersch wil zeker zo'n acht crossen rijden, maar het BK en WK rijdt hij al zeker niet. "De focus ligt op het wegseizoen." Dit jaar won Vermeersch een rit in de Vierdaagse van Duinkerke en hij werd tweede in de Antwerp Port Epic en Dwars door het Hageland. In de 19de rit in de Vuelta werd Vermeersch ook derde na Mads Pedersen en Fred Wright.