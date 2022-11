Organisatie Ster van Bessèges maakt gevarieerd parcours voor volgend jaar bekend

De rittenkoers wordt van 1 tot 5 februari 2023 gereden.

De Franse rittenkoers is één van de vele rittenkoersen waarbij renners een eerste keer van een zege kunnen proeven in het seizoen of hun voorjaar voorbereiden. Dit jaar was de Fransman Benjamin dankzij een ritzege in rit drie en een sterke tijdrit de eindwinnaar.

De eerste etappe is traditioneel een etappe met start en aankomst in Bellegarde na 160 kilometer. De sprinters zijn hier normaal aan zet. In rit twee van Bagard naar Aubais wordt er na 170 kilometer wellicht weer gesprint.

Rit drie, in en rond Bessèges, krijgen de renners vier beklimmingen voor de wielen en een etappe met zo'n 3000 hoogtemeters. De vierde rit eindigt, net als vorig jaar, boven op de Mont Bouquet. Dat is een beklimming van 4,6 kilometer aan 9,1%. Dit jaar won de Johannessen die rit.

In de afsluitende tijdrit van 10.66km in en rond Alès zal de beslissing vallen over de Ster van Bessèges en zal de winnaar van de 53ste editie bekend zijn.

Parcours Ster van Bessèges 2023 (1-5 februari)

01/02 – Etappe 1: Bellegarde – Bellegarde (160,6 km)

02/02 – Etappe 2: Bagard – Aubais (170,1 km)

03/02 – Etappe 3: Bessèges – Bessèges (169,6 km)

04/02 – Etappe 4: Saint-Christol-Lèz-Alès – Mont Bouquet (146,1 km)

05/02 – Etappe 5: Alès – Alès (10,66 km – tijdrit)