Vuelta hoopt op deelname Evenepoel: "Het zou mooi zijn als hij zijn Vuelta-titel komt verdedigen"

De editie van 2023 wordt de spectaculairste ooit volgens de Vuelta-directeur.

De Giro en de Tour stelden hun parcours voor 2023 al officieel voor. De Vuelta doet dat pas om 10 januari. Maar Vuelta-directeur Javier Guillen licht toch al een tipje van de sluier.

"Qua parcours wordt de editie van 2023 de meest spectaculaire ooit. Ik ben heel erg blij met het parcours dat we hebben ontworpen", Es Ciclismo. De Vuelta zou starten in Barcelona en eindigen in Madrid. De Vuelta zou ook naar Andorra en Frankrijk trekken, waar de Tourmalet wordt beklommen. En de Alto de l'Angliru staat na twee jaar afwezigheid weer op het programma.

Remco Evenepoel staat al zeker aan de start van de Giro, maar Guillen hoopt ook dat Evenepoel in de Vuelta start. "Het zou mooi zijn als hij zijn Vuelta-titel komt verdedigen. We willen de allerbeste renners aan de start hebben. Bovendien zijn we enorm enthousiast als jonge Spanjaarden zoals Juan Ayuso en Carlos Rodriguez meedoen in onze ronde."