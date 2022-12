Mathieu van der Poel domineert en wint eerste duel met Wout van Aert in Wereldbeker Antwerpen

De Nederlander maakte er een lange solo van.

Wout van Aert was er in Antwerpen voor het eerst bij in Antwerpen en de Belgische kampioen was heel gemotiveerd. Hij dook zelfs als eerste het veld in. Van der Poel en Van der Haar volgden in zijn wiel. Wereldkampioen Pidcock had zijn start helemaal gemist en reed zelfs op een 29e plaats.

Aan het einde van de eerste ronde zette Mathieu van der Poel zich aan de kop en het tempo ging meteen de hoogte in. Hij sloeg meteen een gat van een aantal seconden op Van Aert, Van der Haar en Vanthourenhout. Van de val in Boom had Van der Poel duidelijk niet veel last.

Kleine val Van Aert, Van der Poel wint makkelijk

Van der Poel reed verder weg en Vanthourenhout nam de achtervolging over van Van Aert over, Van der Haar moest lossen en zag onder Sweeck over zich gaan. Van Aert nam weer over van Vanthourenhout en vond zijn tweede adem, de voorsprong van Van der Poel slonk wat tot 13 seconden.

Een ronde later breidde Van der Poel zijn voorsprong weer uit tot 24 seconden, Pidcock was ondertussen opgeschoven naar plek zeven samen met Iserbyt. In de voorlaatste ronde viel Van Aert nog eens over de balken, maar zonder erg.

Mathieu van der Poel reed onbedreigd naar zijn zesde zege in Antwerpen en won het eerste duel met Wout van Aert, die tweede werd op 23 seconden. Vanthourenhout werd derde op 34 seconden, Sweeck vierde op 45 seconden, Van der Haar vijfde op 54 seconden.