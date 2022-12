Giro-organisatie onthult nieuwe roze trui, Evenepoel kan al niet wachten: "Ik kijk er enorm naar uit"

Vorige week maakte Remco Evenepoel bekend dat hij volgend jaar de Giro zal rijden en niet de Tour. Ondertussen is Evenepoel in Spanje op trainingskamp het het team. Evenepoel reed maandagavond op het online platform BKool en beantwoordde wat vragen op Instagram.

"Ik kijk enorm uit naar de 3 tijdritten. Vorige week heb ik de tweede tijdrit (rit 9) verkend. Het zijn allemaal mooie tijdritten die me goed zouden moeten liggen", zei Evenpoel. "Het is een heel speciale slotweek met enkele heel mooie bergetappes (met onder meer aankomst op Tre Cime di Lavaredo). Ook daar kijk ik enorm naar uit."

Evenepoel bevestigde ook dat hij zijn regenboogtrui in augustus in Glasgow zal verdedigen.

Evenepoel neemt in mei dus voor de tweede keer deel aan de Giro. De organisatie van de Giro maakte de nieuwe roze trui maandag bekend. Dat had al eerder moeten gebeuren, maar door het overlijden van Davide Rebellin werd dat uitgesteld.

The Maglia Rosa 2023 is distinguished by a contemporary and digital style: speed and technological innovation are the inspiring themes for the Corsa Rosa's leader's jersey 👚



Spoiler: it's Pink :)#Giro @EnelGroupIT @CastelliCycling #SITIP pic.twitter.com/cJdrQ4ByZS