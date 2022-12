Opnieuw pech voor Jonas Rickaert: voor tweede keer geopereerd aan vernauwde liesslagader

De Belgische lead-out moet opnieuw revalideren.

Jonas Rickaert (28) stond dit jaar al bijna het hele seizoen aan de kant met een vernauwde liesslagader. Na Gent-Wevelgem moest hij aan de kant, in juni onderging hij dan een operatie. In september keerde Rickaert terug in het peloton voor twee wedstrijden.

Maar de Belgische lead-out zou nu weer aan de kant staan met dezelfde blessure en ook een operatie ondergaan hebben, dat meldt Het Nieuwsblad. Maandag raakte ook al bekend dat de Noor Amund Grøndahl Jansen meldt dezelfde blessure kampt.

Rickaert zou pas vanaf de tweede week van januari weer mogen fietsen en kan dan pas beginnen aan de voorbereiding op het voorjaar. Logischerwijze slaat hij dan ook de trainingsstage in Spanje over met het team.

Alpecin-Deceuninck haalde maandag met de Nederlander Ramon Sinkeldam een waardige vervanger binnen voor Rickaert en wil een zelfde scenario als dit seizoen dus vermijden.