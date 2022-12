🎥 Nieuwe beelden parcours Dublin: modderduivel zal zondag winnen

Voor de eerste keer trekt het veldritcircus naar Dublin. En het parcours is alvast veelbelovend.

Veldrijden, dat is dus effectief in een veld rijden. Vaak gaat dat gepaard met veel modder maar daarvoor zijn de renners overgeleverd aan de weergoden.

Die weergoden zijn blijkbaar onverbiddelijk in Ierland. De voorbije dagen is het parcours van de Wereldbekermanche in Dublin helemaal omgetoverd in een modderpoel. Mathieu Van Der Poel zal niet door de modder duiken morgen, hij verkoos een stage. Wout van Aert en Tom Pidcock zullen wel van de partij zijn.