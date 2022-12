Verrassing of toch niet: Alejandro Valverde duikt plots op tijdens trainingskamp Movistar

Hij is ondertussen gestopt maar kan het toch niet laten.

Alejandro Valverde (42) reed met de Ronde van Lombardije officieel zijn laatste wedstrijd. Hij eindigde daarin nog zesde en stopte toen officieel. Maar zijn fiets aan de kant zetten blijft moeilijk voor de Spanjaard.

Movistar deelde op zijn sociale media een filmpje over zijn trainingskamp in Alicante. En daar is Alejandro Valverde te zien in volledige outfit. Valverde had bij zijn afscheid al aangekondigd dat hij nog soms nog op de fiets zou zitten op tussen de renners te blijven.

Komend seizoen zal Valverde in de grote wedstrijden zoals de Tour de France plaatsnemen in de wagen als ploegleider.