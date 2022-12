'De Vuelta gaat in 2023 voor 8 aankomsten bergop en vindt een nieuwe moordende klim'

Het parcours van de Vuelta wordt pas over een kleine maand voorgesteld, maar er doen steeds meer geruchten de ronde.

Het was al zeker dat de Vuelta in Barcelona met een ploegentijdrit zal starten. De volgende rit eindigt op de Montjuïc. Op dag 3 zal er al een aankomst bergop in Andorra zijn. Ook zal de Vuelta in Frankrijk komen met onder meer de Tourmalet. Op de voorlaatste dag is er nog de Angliru. De grote ronde komt uiteindelijk in Madrid aan.

Voor de rest zijn er heel wat speculaties. Het Spaanse AS meldde dat de Vuelta vooral in het noorden zal doorgaan. Ook spreken ze van 8 aankomsten bergop. De organisatie zou ook een nieuwe moordende klim gevonden hebben. Dat is de Miserat in de buurt van Alicante. Die klim zou nog niet zo lang geleden geasfalteerd zijn en zou enkele stroken van meer dan 20% hebben.

“Het wordt een spectaculaire Vuelta en ik denk dat het erg in de smaak zal vallen”, onthulde Javier Guillén, de koersdirecteur van de Vuelta, bij AS. Het parcours wordt op 10 januari in Barcelona voorgesteld.