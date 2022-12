Parcours Ronde van Romandië voorgesteld: heel wat klimmen en zware aankomst bergop

Het organisatie heeft het parcours van de Ronde van Romandië voorgesteld. Opnieuw zal er stevig moeten geklommen worden.

In 2023 gaat de Ronde van Romandië van 25 tot en met 30 april door. 6 dagen lang zullen de renners door Franstalig Zwitserland koersen.

Beginnen doet de Ronde van Romandië met een proloog van 7,2 km in de straten van Port-Valais. Een dag later volgt al een verraderlijk etappe van Crissier naar Valléè de Joux. Die is 180 km lang en in het midden zijn er 2 beklimmingen van 2e categorie. Na de laatste klim van 3e categorie blijven de renners nog op een plateau rijden.

Rit 2 gaat van Morteau naar La-Chaux-de-Fonds. Onderweg zijn er heel wat venijnige korte klimmetjes. De finish ligt na 163 km ook op een klim. Een dag later volgt een individuele tijdrit in en rond Chatel-Saint-Denis. De tijdrit is 19 km lang en ook daar is het klimmen geblazen.

Op de voorlaatste dag volgt dan de koninginnenrit. Het vertrek is in Sion. Ruim 161 km later komen de renners toe op Thyon 2000. De slotklim is meer dan 20 km lang en ervoor zijn er 2 beklimmingen van 1e categorie. Op de laatste dag trekt het peloton richting Genève. Die laatste rit is nog 172 km lang.

Afgelopen seizoen won Alexandr Vlasov. Hij was sterker dan Gino Mäder en Simon Geschke.