Renner die weg moet bij Lotto zonder contract en bereid te wachten tot januari: "Idee was om samen verder te gaan"

Eén van de renners die nog zonder contract zit, koerste de voorbije maanden bij Lotto. Daar moest hij uiteindelijk weg.

In de maand mei nam Lotto Carlos Barbero op in de ploeg. "De ploegleiders en collega's vertelden me dat ik me goed in de ploeg geïntegreerd had", vertelt de Spanjaard aan Diario de Burgos. "Ik was er gelukkig. Het idee was om samen verder te gaan, maar uiteindelijk zijn die plannen afgeblazen."

TOT JANUARI DOEN WAT NODIG IS

En wat nu? "Ik train op dit moment zoals ik gewoon ben." En hopen dat er elders nog een contract uit de bus komt. "Ik blijf er op hopen tot januari. Ik ga honderd procent zijn en tot januari doen wat ik moet doen. Krijg ik geen contract, dan heb ik andere doelen voor ogen."

Waarmee Barbero bedoelt dat hij dan het profwielrennen achter zich laat. "Als je eenmaal je carrière als wielrenner beëindigt, blijven er nog vele jaren over om een professionele carrière uit te bouwen en dan moet je weten waar je naartoe wil."