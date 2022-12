Sanne Cant last pauze in en slaat dus drukke kerstperiode over: "Lichaam wat rust gunnen"

Geen Belgisch kampioene meer in het veld dit jaar.

Belgisch kampioene Sanne Cant zal de komende weken niet in het veld te zien zijn en slaat de drukke kerstperiode ook over. Ze komt pas op 3 januari in Herentals terug in het veld. Cant werd in haar eerste cross van het seizoen in Kruibeke vierde, op het podium stond ze nog niet.

Cant reed begin december in Antwerpen haar laatste cross, waar ze tiende werd. Dublin en Val di Sole sloeg ze al over. Cant zal haar rustperiode doorbrengen in Spanje, samen met de ploeg. "Zo kan ik mijn lichaam wat rust gunnen en aan mijn basisconditie werken", zegt Cant.

"Het is de bedoeling om op die manier naar mijn betere niveau toe te groeien, want ik ben immers nog steeds fulltime crosser en de maand januari is en blijft de belangrijkste periode van het winterseizoen. Ik wil niets aan het toeval overlaten”, zegt de Belgisch kampioene.

Voor Cant voor een veertiende Belgische titel op rij gaat op het BK in Lokeren op 15 januari zal ze ook nog in Koksijde, Gullegem en Zonhoven rijden.