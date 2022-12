Medische update voor Fem van Empel en Eli Iserbyt na hun val in Val di Sole

Er is een medische update voor Fem van Empel en Eli Iserbyt gekomen. Zij kwamen zwaar ten val in Val di Sole.

Het was een weekend met 2 gezichten voor Pauwels Sauzen-Bingoal. Michael Vanthourenhout won bij de mannen, maar Fem van Empel en Eli Iserbyt kwamen zwaar ten val en moesten opgeven. Na de wedstrijd bleek uit 1e onderzoeken dat ze allebei geen breuken hadden opgelopen.

Maandag kwam er een nieuwe update voor van Empel. In Nederland liet ze bijkomende onderzoeken doen. Daaruit bleek dat er inderdaad geen breuken zijn. Wel liep ze enkele kneuzingen aan het dijbeen op. "Ook zit er vocht in haar beide knieën", vertelde teambaas Jurgen Mettepenningen aan Het Laatste Nieuws. "We bekijken het dag per dag of ze maandag in Gavere kan starten."

Over Iserbyt kwam er geen nieuwe update over zijn blessures. Momenteel zit hij opnieuw in Spanje voor de stage van zijn ploeg.