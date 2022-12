🎥 Komst van sponsor Dstny neemt Lotto-shirt stevig onder handen: wielerploeg lanceert met Vermarc nieuwe outfit

Met de komst van sponsor Dstny beginnen ze bij Lotto aan een nieuw hoofdstuk. Ook het wielershirt maakt dat duidelijk.

Lotto, dat is overwegend rood: zo zijn we het al jaren gewoon in de wielerwereld. Eventueel in combinatie met een andere kleur. Bij Lotto Soudal was dat dan rood en zwart. Bij Lotto-Dstny zal de kleur die Dstny vertegenwoordigt minstens zo prominent aanwezig zijn.

In een video op het YouTube-kanaal heeft Lotto-Dstny zijn outfit voor 2023 bekendgemaakt. Het bovenste gedeelte van het shirt is nog steeds in het rood van de Belgische Loterij. Gescheiden door een horizontale oranje streep is het onderste gedeelte het blauwgroen van Dstny.

De lancering van deze tenue is mogelijk dankzij de samenwerking met Vermarc Sport. Een verbintenis die overigens verlengd werd. "Aan het einde van deze nieuwe verbintenis zullen we meer dan de helft van het bestaan van de ploeg in Vermarc Sport kleding gefietst hebben. Dat zegt veel over de kwaliteit van de uitrusting, het wederzijds vertrouwen en de gedeelde liefde voor de sport", aldus Chief Business Officer Yana Seel.